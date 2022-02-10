Антонио – об инциденте с Зума: «То, что он сделал, не хуже расизма»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио отреагировал на ситуацию, случившуюся с его партнером по команде Куртом Зума – француз подвергся критике и целому ряду санкций за опубликованное в сеть видео, на котором футболист неподобающим образом обращался со своими домашними питомцами, кошками.

«Я, конечно, не поддерживаю его поступок. Но у меня к вам вопрос. Разве то, что он сделал – это хуже расизма? Есть люди, которые разжигали межнациональную рознь, а потом спокойно и дальше играли в футбол. Их отстраняли лишь на некоторое время, а Зума хотят выгнать отовсюду», - цитирует Антонио Sky Sports.

Напомним, что с Зума уже не тренируется вместе с командой, а во Франции ему и вовсе грозит тюремный срок.