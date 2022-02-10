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Антонио – об инциденте с Зума: «То, что он сделал, не хуже расизма»

10 Февраля 2022 • 14:21 Комментировать (1)
Лестер
...
Вест Хэм
13.02 19:30

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио отреагировал на ситуацию, случившуюся с его партнером по команде Куртом Зума – француз подвергся критике и целому ряду санкций за опубликованное в сеть видео, на котором футболист неподобающим образом обращался со своими домашними питомцами, кошками.

«Я, конечно, не поддерживаю его поступок. Но у меня к вам вопрос. Разве то, что он сделал – это хуже расизма? Есть люди, которые разжигали межнациональную рознь, а потом спокойно и дальше играли в футбол. Их отстраняли лишь на некоторое время, а Зума хотят выгнать отовсюду», - цитирует Антонио Sky Sports.

Напомним, что с Зума уже не тренируется вместе с командой, а во Франции ему и вовсе грозит тюремный срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Курт Зума Майкл Антонио
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ЛЕСТЕР ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
10 Февраля 2022 в 14:38
Правильно. Хуже расизма ничего нет. Остальное приемлемо.
Бей котов, собак, людей, насилуй, грабь, убивай, но главное не будь расистом и будешь зайкой.
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