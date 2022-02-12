​Вице-президент «Вест Хэма»: «Осуждаем действия Зума с кошкой, оштрафовали его на максимальную сумму»

Каррен Брэйди, занимающая должность вице-президента «Вест Хэма», высказалась по поводу скандала с игроком команды Куртом Зума.

Как известно, в начале недели в сети появилось видео, на котором Курт Зума избивает свою кошку.

«Действиям Зума нет оправдания. Я была шокирована увиденным на видео. Поведение Курта не отражало стандарты и ценности, которыми мы дорожим в «Вест Хэме». Наша позиция с самого начала была чёткой – мы безоговорочно осуждаем действия Зума с кошкой и никогда не будем мириться с какой-либо формой жестокости по отношению к животным. Мы действовали быстро и оштрафовали игрока на максимально возможную сумму», - слова Брэйди приводятся на The Sun.

Ранее сообщалось, что Куртуа Зума оштрафовали на 250 тысяч фунтов.