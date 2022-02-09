Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов

09 Февраля 2022 • 18:21 Комментировать (2)
Лестер
...
Вест Хэм
13.02 19:30

Лондонский «Вест Хэм» решил наказать своего защитника Курта Зума за видео с жестоким обращением с кошками. Дисциплинарным наказание лондонского клуба стал штраф в размере 250 тысяч фунтов. Эта сумма равна двухнедельной зарплате футболиста.

Напомним, ранее брат Курта Зумы выложил в сеть ролик, где француз бьет своих домашних питомцев ногами. Видео практически сразу вызвало бурю негодования среди болельщиков в социальных сетях.

Также стало известно, что представители Королевского общества защиты животных уже забрали у Зума пострадавших кошек для того чтобы выяснить их состояние здоровья.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Курт Зума
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
id152079006
09 Февраля 2022 в 18:40
Сегодня в Премьер-лиге перед матчами все дружно встанут на колени. Видимо, перед зума...
id152079006
09 Февраля 2022 в 18:32
Сколько? 250к? Я не ослышался? Для этой твари 250к - как для нас 250 руб.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.02  22:45 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.66 4.00 5.20
09.02  22:45 Манчестер Сити ... Брентфорд 1.14 9.20 19.00
09.02  22:45 Норвич ... Кристал Пэлас 3.70 3.45 2.08
09.02  23:00 Астон Вилла ... Лидс 2.01 3.65 3.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Февраля
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов 2
18:07 · Англия. Премьер-лига
Зиеш: «Возвращение Лукаку в лучшую форму – вопрос времени»
17:54 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Я доволен тем, как новички понимают наш футбол»
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Джорджина не позволяет Роналду менять дома лампочки 1
17:29 · Англия. Премьер-лига
​У Зума забрали кошек 1
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Папа римский Франциск получил подарок от мамы Роналду 1 фото
16:37 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Я понимаю, что «Лестеру» нужны результаты»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Около 120 000 человек подписали петицию с призывом наказать Зума за видео с избиением кота 1
15:33 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет приобрести Аканджи
14:52 · Англия. Премьер-лига
Араухо, Фофана и Кунде – в шорт-листе «Челси» на летнее трансферное окно
14:48 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» сделал новое предложение Рюдигеру слухи
14:42 · Англия. Премьер-лига
Конте заявил, что в будущем вновь хотел бы поработать с Эриксеном
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Руни вспомнил, как сменил шипы перед матчем с «Челси», чтобы «кого-нибудь сломать» 1
14:18 · Англия. Премьер-лига
​Артета ответил Обамеянгу
13:46 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему «Арсенал» не усилился в зимнее трансферное окно
Все новости
Рекомендуем