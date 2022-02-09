«Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов

Лондонский «Вест Хэм» решил наказать своего защитника Курта Зума за видео с жестоким обращением с кошками. Дисциплинарным наказание лондонского клуба стал штраф в размере 250 тысяч фунтов. Эта сумма равна двухнедельной зарплате футболиста.

Напомним, ранее брат Курта Зумы выложил в сеть ролик, где француз бьет своих домашних питомцев ногами. Видео практически сразу вызвало бурю негодования среди болельщиков в социальных сетях.

Также стало известно, что представители Королевского общества защиты животных уже забрали у Зума пострадавших кошек для того чтобы выяснить их состояние здоровья.