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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дешам отреагировал на требования выгнать Зума из сборной

10 Февраля 2022 • 06:29 Комментировать
Лестер
...
Вест Хэм
13.02 19:30

Мы уже сообщали о том, что от главного тренера французской сборной Дидье Дешама потребовали выгнать из сборной Курта Зума, который оказался в эпицентре скандала после публикации видео с жестоким обращением со своей кошкой. Зума защищает цвета французской сборной с 2015 года.

- Эту жестокость нельзя принять, это невыносимо, - приводит слова Дешама France3.

Зума получил штраф в 250 тысяч фунтов стерлингов от своего клуба «Вест Хэм», но отстранять его от игр не стали - он принял участие в позавчерашнем матче «молотобойцев», которые «прихлопнули» «шмелей» из «Уотфорда» со счетом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам Курт Зума
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ЛЕСТЕР ВЕСТ ХЭМ
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