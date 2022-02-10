Дешам отреагировал на требования выгнать Зума из сборной

Мы уже сообщали о том, что от главного тренера французской сборной Дидье Дешама потребовали выгнать из сборной Курта Зума, который оказался в эпицентре скандала после публикации видео с жестоким обращением со своей кошкой. Зума защищает цвета французской сборной с 2015 года.

- Эту жестокость нельзя принять, это невыносимо, - приводит слова Дешама France3.

Зума получил штраф в 250 тысяч фунтов стерлингов от своего клуба «Вест Хэм», но отстранять его от игр не стали - он принял участие в позавчерашнем матче «молотобойцев», которые «прихлопнули» «шмелей» из «Уотфорда» со счетом 1:0.