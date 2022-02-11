Партнёры Курта Зума возмущены размером его гонораров в «Вест Хэме»

Скандалом всей недели в Англии, безусловно, стала история с французским защитником «Вест Хэма» Куртом Зума. Его извинений после скандального видео, конечно же, оказалось недостаточно для возмущенного сообщества. Но проблемы, как пожар, теперь могут перекинуться и на руководство «молотобойцев».

Дело в том, что партнеры Зума по команде, узнав о размере штрафа и проведя некоторые нехитрые подсчеты, выяснили конфиденциальную информацию - оказывается, именно у французского защитника самая высокая зарплата в клубе! Штраф в 300 тысяч евро (250 тысяч фунтов стерлингов) означает, что Зума зарабатывает 150 тысяч евро (125 тысяч фунтов) еженедельно.

А это, как уточняет Daily Mail, больше, чем получают такие футболисты, как главный бомбардир команды Майкл Антонио и украинский форвард Андрей Ярмоленко. Целый ряд футболистов, как Деклан Райз, Томаш Соучек, Пабло Форнальс и Владимир Цоуфал, получают намного меньше, чем Зума.

Особенно обидно должно быть Райзу - в 2018-м году он подписал долгосрочное соглашение до 2024 года, за это время значительно вырос как игрок и уже вызывается в сборную страны. Рассчитывать на увеличение зарплаты он может уже давно, но вынужден ждать 2024 год.

Возможно, сейчас этот вопрос будет поднят перед руководством клуба, особенно в свете того, что из-за инцидента с Зума некоторые спонсоры клуба решили прекратить его поддержку - то есть, поведение француза спровоцировало и финансовые потери для «Вест Хэма».