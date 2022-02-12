Лукман решил сменить сборную Англии на Нигерию

Атакующий полузащитник «Лестера» Адемола Лукман решил сменить национальную команду. В прошлом он выступал за молодежную сборную Англии и стал в 2017 году чемпионом мира вместе с ней, в категории U20. Это был первый международный турнир, которые выиграли англичане на любом уровне с 1966 года и победы в домашнем ЧМ.

Тогда Лукман еще связывал свои надежды со взрослой сборной Англии, и даже заручился некоторыми обещаниями на этот счет, но в итоге они так и остались обещаниями.

Сейчас 24-летний игрок решил перебраться в сборную Нигерии, и ФИФА уже одобрила его заявку, сообщает talksport.com.