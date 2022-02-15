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Эрикссон вспомнил, как звал Бекхэма в «Лестер», но того не пустила супруга

15 Февраля 2022 • 01:18 Комментировать
Лестер
2:2
Вест Хэм
окончен

Бывший тренер английской сборной Свен-Йоран Эрикссон вспомнил о том, как попытался пригласить Дэвида Бекхэма в «Лестер», но ему отказала супруга Дэвида. В период 2010-2011 Эрикссон тренировал «Лестер», и как-то на одной из телепередач столкнулся с Бекхэмом, которого, разумеется, прекрасно знал по сборной Англии. Дэвид в то время еще играл за «Лос-Анджелес Гэлакси», и его семейство прекрасно чувствовало себя в США.

- Меня пригласили на банкет, организованный BBC. Я был тренером «Лестера», а Дэвид уже четыре года играл в США. Я предложил ему вернуться в Англию и поиграть за нас. Ему вроде бы понравилась идея, хотя надо знать Дэвида - он никогда не мог решительно сказать «нет».А на следующее утро в моем офисе появилась его супруга Виктория, которая устроила небольшой скандальчик, заявив, что ее супругу в «Лестере» делать нечего, - вспоминает Эрикссон, слова которого прозвучали в эфире шведской радиостанции Summer in P1.
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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Свен-Йоран Эрикссон
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