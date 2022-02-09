Роджерс: «Я понимаю, что «Лестеру» нужны результаты»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс отреагировал на неудачи своей команды в этом сезоне. По словам наставника, он обладает достаточным опытом, чтобы осознавать, что его команде нужно улучшить результаты.

«Я обладаю достаточным опытом, чтобы осознавать происходящее. Когда ты играешь хорошо и выигрываешь, это свидетельствует о прогрессе, но когда ты проигрываешь – всегда становишься объектом критики. Нам нужно улучшить результаты», – сказал Роджерс на своей пресс-конференции.

В этом сезоне «Лестер» идёт на 10-м месте в АПЛ с 26 пунктами в активе. От зоны Лиги чемпионов их отделяет 14 очков.