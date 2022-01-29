«Лидс» не отпустит Рафинью в «Вест Хэм»

«Лидс» не намерен отпускать своего полузащитника и лидера атаки Рафинью в лондонский «Вест Хэм». По сообщениям Фабрицио Романо, «молотобойцы» до сих пор не теряют надежд на приобретение бразильца до конца трансферного окна, но при этом сделку будет очень сложно провернуть.

Отмечается, что сам футболист тоже не горит желанием присоединяться к «молотобойцам» и предпочитает доиграть сезон под руководством Марсело Бьелсы в «Лидсе».

В этом сезоне Рафинья провёл 18 матчей за «Лидс» в чемпионате Англии, где отметился восемью голами и двумя голевыми передачами. Футболист перебрался в Йоркшир летом 2020 года из французского «Ренна».