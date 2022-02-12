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«Эвертон» наконец-то победил, «Брайтон» также набрал три очка

12 Февраля 2022 • 19:57 Комментировать
Брентфорд
0:0
Кристал Пэлас
окончен

В субботу в чемпионате Англии проходят матчи 25-го тура.

«Эвертон» наконец-то прервал серию из четырех поражений и впервые победил под руководством Фрэнка Лэмпарда, обыграв «Лидс» (3:0). «Брайтон» забил по голу, включая чудо-выстрел Нила Мопе, в каждом тайме и одолел на выезде аутсайдеров из «Уотфорда». И только «Брентфорд» с «Кристал Пэлас» сыграли без результативных ударов (0:0).

Протокол игры  
Эвертон 3:0Лидс
(1:0) Коулмэн Шеймус10'   
(2:0) Кин Майкл23'   
(3:0) Гордон Энтони78'   
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусХолгейт МэйсонКин МайклКенни ДжонджоГордон Энтони  81' (Эль-Гази Анвар (  81') Аллан МаркесВан де Бек ДонниАйуоби Алекс   74'Калверт-Льюин Доминик  72' (Алли Деле (  72') Ришарлисон  86' (Рондон Саломон (  86')
Запасные: Бегович АсмирТосун ДженкГомеш АндреПаттерсон НэйтанТаунсенд АндросБрэнтуэйт Джерред
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкЛьоренте ДиегоСтрёйк ПаскальДаллас Стюарт  9' (Фур-Хьельде Лео (  9') Клих Матеуш  46' (Робертс Тайлер (  46') Кох РобинРафинья Диас  46' (Форшоу Адам (  46') Морено РодригоХаррисон ДжекДжеймс Дэниэл   29'
Запасные: Клаессон КристофферСаммервилл КрисенсиоБейт ЛьюисШеклтон ДжеймиКенне НоанГелхардт Джо
12 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Протокол игры  
Брентфорд 0:0Кристал Пэлас
Райя ДавидАйер КристофферЯнссон ПонтусПиннок ИтанКаньос Серхи   42'  87' (Баптист Шендон (  87') Янельт Витали  61' (Дасилва Джошуа (  61') Норгор КристианЙенсен МатиасГенри РикоМбеумо БрайанВисса Йоан  82' (Годдос Саман (  82')
Запасные: Фернандес Альваро IIIЛоссль ЙонасСтевенс ФинлиОниика ФрэнкРасмуссен МадсБех Мадс
Гуаита ВисентеУорд ДжоэлАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикГаллахер КонорХьюз Уилл  66' (Макартур Джеймс (  66') Шлупп ДжеффриАйю Джордан  78' (Олисе Майкл (  78') Эдуар Одсонн  73' (Матета Жан-Филипп (  73') Заха Уилфрид
Запасные: Миливоевич ЛукаТомкинс ДжеймсБентеке КристианБатлэнд ДжекКлайн НатаниэльЭзе Эберечи
12 февраля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры  
Уотфорд 0:2Брайтон
  44'Мопе Нил (0:1)
  82'Уэбстер Адам (0:2)
Фостер БенФемения КикоКаткарт КрейгСамир КаэтаноКамара Ассан   65'Куцка Юрай  46' (Луза Имран (  46'   90') Сиссоко МуссаКаембе Эдо  46' (Сарр Исмаила (  46') Клеверли Том  70' (Педро Жоао (  70') Кинг ДжошуаДеннис Эммануэль   56'
Запасные: Нгакиа ДжеремиКабаселе КристианСема КенМасина АдамБахманн ДаниэльЭрнандес Хуан
Санчес РобертВельтман ЙоелДанк Льюис   25'Уэбстер АдамЛемпти Тарик   75'Гросс Паскаль  64' (Макаллистер Алексис (  64') Лаллана Адам  90' (Даффи Шейн (  90') Модер ЯкубКукурелья МаркМопе НилУэлбек Данни  64' (Биссума Ив (  64')
Запасные: Альсате СтивенСтил ДжейсонМарч СоломонТроссар ЛеандроКайседо МойсесФергюсон Эван
12 февраля. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).

 

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окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон 1.60 4.30 5.30
окончен Брентфорд 0:0 Кристал Пэлас 2.60 3.05 3.00
окончен Эвертон 3:0 Лидс
окончен Уотфорд 0:2 Брайтон 3.75 3.25 2.10
12.02  20:30 Норвич ... Манчестер Сити 15.00 7.40 1.20
13.02  17:00 Бёрнли ... Ливерпуль 7.60 4.90 1.42
13.02  17:00 Тоттенхэм ... Вулверхэмптон 1.79 3.70 4.80
13.02  17:00 Ньюкасл ... Астон Вилла 3.05 3.55 2.34
13.02  19:30 Лестер ... Вест Хэм 2.95 3.50 2.41
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