«Эвертон» наконец-то победил, «Брайтон» также набрал три очка

В субботу в чемпионате Англии проходят матчи 25-го тура.

«Эвертон» наконец-то прервал серию из четырех поражений и впервые победил под руководством Фрэнка Лэмпарда, обыграв «Лидс» (3:0). «Брайтон» забил по голу, включая чудо-выстрел Нила Мопе, в каждом тайме и одолел на выезде аутсайдеров из «Уотфорда». И только «Брентфорд» с «Кристал Пэлас» сыграли без результативных ударов (0:0).