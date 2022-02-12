«Эвертон» наконец-то победил, «Брайтон» также набрал три очка

В субботу в чемпионате Англии проходят матчи 25-го тура.
«Эвертон» наконец-то прервал серию из четырех поражений и впервые победил под руководством Фрэнка Лэмпарда, обыграв «Лидс» (3:0). «Брайтон» забил по голу, включая чудо-выстрел Нила Мопе, в каждом тайме и одолел на выезде аутсайдеров из «Уотфорда». И только «Брентфорд» с «Кристал Пэлас» сыграли без результативных ударов (0:0).
Протокол игры
|(1:0) Коулмэн Шеймус10'
|(2:0) Кин Майкл23'
|(3:0) Гордон Энтони78'
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Холгейт Мэйсон•Кин Майкл•Кенни Джонджо•Гордон Энтони 81' (Эль-Гази Анвар ( 81') •Аллан Маркес•Ван де Бек Донни•Айуоби Алекс • 74'Калверт-Льюин Доминик 72' (Алли Деле ( 72') •Ришарлисон 86' (Рондон Саломон ( 86')
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Льоренте Диего•Стрёйк Паскаль•Даллас Стюарт 9' (Фур-Хьельде Лео ( 9') •Клих Матеуш 46' (Робертс Тайлер ( 46') •Кох Робин•Рафинья Диас 46' (Форшоу Адам ( 46') •Морено Родриго•Харрисон Джек•Джеймс Дэниэл 29'
12 февраля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Протокол игры
Райя Давид•Айер Кристоффер•Янссон Понтус•Пиннок Итан•Каньос Серхи 42' 87' (Баптист Шендон ( 87') •Янельт Витали 61' (Дасилва Джошуа ( 61') •Норгор Кристиан•Йенсен Матиас•Генри Рико•Мбеумо Брайан•Висса Йоан 82' (Годдос Саман ( 82')
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Галлахер Конор•Хьюз Уилл 66' (Макартур Джеймс ( 66') •Шлупп Джеффри•Айю Джордан 78' (Олисе Майкл ( 78') •Эдуар Одсонн 73' (Матета Жан-Филипп ( 73') •Заха Уилфрид
12 февраля. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры
|44'Мопе Нил (0:1)
|82'Уэбстер Адам (0:2)
Фостер Бен•Фемения Кико•Каткарт Крейг•Самир Каэтано•Камара Ассан • 65'Куцка Юрай 46' (Луза Имран ( 46' ) • 90'Сиссоко Мусса•Каембе Эдо 46' (Сарр Исмаила ( 46') •Клеверли Том 70' (Педро Жоао ( 70') •Кинг Джошуа•Деннис Эммануэль 56'
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис • 25'Уэбстер Адам•Лемпти Тарик • 75'Гросс Паскаль 64' (Макаллистер Алексис ( 64') •Лаллана Адам 90' (Даффи Шейн ( 90') •Модер Якуб•Кукурелья Марк•Мопе Нил•Уэлбек Данни 64' (Биссума Ив ( 64')
12 февраля. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
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