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Лэмпард пояснил, почему пригласил ван де Бека из «Манчестер Юнайтед»

13 Февраля 2022 • 10:20 Комментировать (1)
Эвертон
3:0
Лидс
окончен

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард одержал первую победу у руля клуба, его команда забила три безответных мяча «Лидсу». Важную роль в успехе сыграл нидерландский полузащитник Донни ван де Бек, отыгравший весь матч. Лэмпард пояснил, почему пригласил его из «Манчестер Юнайтед». По словам Фрэнка, он - настоящий поклонник Донни.

- Я вижу в нем талантливого, интеллектуального и трудолюбивого футболиста. Он технично и уверенно обращается с мячом, а также работает в качестве связного футболиста между линиями. Донни - универсал, который способен выступать на любой позиции. Я являюсь его поклонником, и в перспективе вижу в нем важнейшего футболиста команды, - приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Донни ван де Бек перебрался в «Эвертон» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Донни ван де Бек
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Platinum9
13 Февраля 2022 в 10:36
Интереснее всего, сейчас именно такого футболиста и не хватает МЮ
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