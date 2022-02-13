Лэмпард пояснил, почему пригласил ван де Бека из «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард одержал первую победу у руля клуба, его команда забила три безответных мяча «Лидсу». Важную роль в успехе сыграл нидерландский полузащитник Донни ван де Бек, отыгравший весь матч. Лэмпард пояснил, почему пригласил его из «Манчестер Юнайтед». По словам Фрэнка, он - настоящий поклонник Донни.

- Я вижу в нем талантливого, интеллектуального и трудолюбивого футболиста. Он технично и уверенно обращается с мячом, а также работает в качестве связного футболиста между линиями. Донни - универсал, который способен выступать на любой позиции. Я являюсь его поклонником, и в перспективе вижу в нем важнейшего футболиста команды, - приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Донни ван де Бек перебрался в «Эвертон» на правах аренды до конца нынешнего сезона.