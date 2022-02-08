Лэмпард: «Мне неважно, как выглядит Алли - важно, как он играет»

Приход Деле Алли в «Эвертон» стал одним из самых громких трансферов минувшего января, причем далеко не однозначно со знаком «плюс» - кого-то удивило то, что Алли переходит в стан борющегося за выживание клуба, а кого-то...

Например, бывший тренер сборной Англии Гленн Ходдл удивился внешнему виду Деле Алли - дескать, футболиста как будто подобрали откуда-то из трущоб. Нарекания вызывает и его необычная прическа, напоминающая о короле регги Бобе Марли.

Но наставника «Эвертона», Фрэнка Лэмпарда, подобные аспекты не волнуют.

- Заставлять игрока что-то срезать, например, волосы, в чем-то его ограничивать - это только во вред. У кажлого есть право на свою индивидуальность. Неважно, какая у него одежда, машина, покуда человек исправно и вовремя является на тренировки и делом показывает, что для него честь и эмблема клуба - не пустой звук, - считает Лэмпард, слова которого приводит BBC Sport.