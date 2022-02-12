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Лэмпард: «Я не мог рассчитывать на лёгкий путь в «Эвертоне», в футболе так не работает»

12 Февраля 2022 • 00:28 Комментировать
Эвертон
...
Лидс
Через 16 ч. 44 мин.

Старт карьеры Фрэнка Лэмпарда на должности главного тренера «Эвертона» выдался довольно неоднозначным – «ириски» в эффектном стиле добыли путевку в следующую стадию Кубка Англии, но спустя несколько дней потерпели очередное поражение в АПЛ. Перед матчем с «Лидсом» наставник поделился своими впечатлениями от первых шагов на новом посту.

«Я не мог рассчитывать на лёгкий путь в «Эвертоне», в футболе так не работает. Нельзя просто говорить об уверенности, надо просто работать над этим. Пока я привыкаю, для меня есть небольшие открытия в каких-то индивидуальных и коллективных вещах», - прокомментировал Лэмпард на пресс-конференции.

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ЭВЕРТОН ЛИДС
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12.02  18:00 Брентфорд ... Кристал Пэлас 2.55 3.20 3.00
12.02  18:00 Эвертон ... Лидс 2.43 3.50 2.90
12.02  18:00 Уотфорд ... Брайтон 3.50 3.35 2.20
12.02  20:30 Норвич ... Манчестер Сити 15.00 7.40 1.20
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