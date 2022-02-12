Лэмпард: «Я не мог рассчитывать на лёгкий путь в «Эвертоне», в футболе так не работает»

Старт карьеры Фрэнка Лэмпарда на должности главного тренера «Эвертона» выдался довольно неоднозначным – «ириски» в эффектном стиле добыли путевку в следующую стадию Кубка Англии, но спустя несколько дней потерпели очередное поражение в АПЛ. Перед матчем с «Лидсом» наставник поделился своими впечатлениями от первых шагов на новом посту.

«Я не мог рассчитывать на лёгкий путь в «Эвертоне», в футболе так не работает. Нельзя просто говорить об уверенности, надо просто работать над этим. Пока я привыкаю, для меня есть небольшие открытия в каких-то индивидуальных и коллективных вещах», - прокомментировал Лэмпард на пресс-конференции.