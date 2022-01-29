Болельщики «Эвертона» не в восторге от возможного назначения Лэмпарда

В пятницу стало известно, что руководство «Эвертона» определилось с подходящим кандидатом на должность главного тренера команды – сотрудничество было предложено экс-наставнику «Челси» Фрэнку Лэмпарду, который впечатлил боссов клуба на собеседовании.

Однако фанаты «ирисок» неоднозначно приняли эту информацию. Репортеры Sky Sports провели опрос на улицах Ливерпуля, а большинство болельщиков остались не в восторге от возможного назначения Лэмпарда.

Многие говорят о том, что нужно было дать шанс Данкану Фергюсону, который недавно временно принял команду. Также фанаты опасаются, что Лэмпард начнет проповедовать оборонительный стиль со схемой в пять защитников.