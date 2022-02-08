Лэмпард ввёл в «Эвертоне» систему штрафов, которая уже вызывала ропот в «Челси»

Негативный опыт с лондонским «Челси», судя по всему, не заставил Фрэнка Лэмпарда отказаться от некоторых своих идей по поводу поддержания дисциплины в командах, с которыми он работает. В свое время игроки «Челси» уже выражали явное недовольство системой, в которой педантичный Лэмпард предусмотрел штрафы буквально за все - от опозданий на тренировки и использования мобильного телефона в неподобающее время вплоть до незавязанных шнурков! Причем штрафы были немаленькими - тысячи фунтов стерлингов, а за некоторые нарушения - и десятки тысяч!

Теперь тот же казарменный режим введен в «Эвертоне», сообщает The Sun. Уже на первом занятии Лэмпард оштрафовал одного из игроков команды за минутное опоздание на тренировочный сбор. Тот попытался оправдаться тем, что, дескать, долго возился с бутсами, не мог должным образом зашнуровать их. Но это не убедило Лэмпарда, который зафиксировал первый штраф.