Зума сыграет с «Лестером», несмотря на скандал с избиением кошек

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес подтвердил, что защитник команды Курт Зума будет доступен на ближайший матч чемпионата Англии против «Лестера». Наставник заявил, что клуб предпринял максимум санкций по отношению к французу.

«Вест Хэм» предпринял все возможное, чтобы наказать Зума по справедливости. Я ничуть не оправдываю его. Поступок по отношению к кошкам был ужасным, даже дьявольским. Но мы решили, что он будет играть, как я уже говорил ранее», – сказал Мойес на своей пресс-конференции.

Отметим, что ранее Зума уже лишился спонсорского контракта с компанией «Адидас». Также «Вест Хэм» оштрафовал игрока на двухнедельную зарплату.