Полузащитнику Хакиму Зиешу так и не удалось закрепиться в статусе игрока стартового состава «Челси», что очень сильно ударило по амбициям марокканца. Теперь он хочет покинуть клуб, чтобы получать постоянную игровую практику.

По информации немецкого издания Bild, трансфер Зиеша может произойти уже в январе. Согласно источнику, интерес к нему проявляет дортмундская «Боруссия», а сам футболист не против попробовать свои силы в Бундеслиге.

Стоит отметить, что лондонцы приобрели Зиеша летом 2020 года, заплатив «Аяксу» 45 миллионов евро. Пока неизвестно, согласятся ли «синие» отпускать игрока, который отмечался забитыми голами в том самом триумфальном для «Челси» розыгрыше Лиги чемпионов.