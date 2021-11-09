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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку близок к возвращению на поле после травмы

09 Ноября 2021 • 23:10 Комментировать
Лестер
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Челси
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20.11 15:30

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку выбыл из строя еще в середине октября после полученной им травмы в поединке против «Мальме» в матче Лиги чемпионов. Ожидалось, что процесс восстановления бельгийца займет больше месяца, но игрок вернется к занятиям в основной группе раньше указанного срока.

У себя в «Твиттере» футболист намекнул на возвращение на футбольное поле, а британские источники пишут о заключительных этапах реабилитации, которые в последние дни проходит Лукаку.

По предварительным данным, форвард сможет помочь лондонской команде уже после паузы на поединки сборных. Добавим, что пока Лукаку не удалось с лучшей стороны зарекомендовать себя на Туманном Альбионе, забив всего четыре мяча в 11 играх за «Челси» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку
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