Жоржиньо признался, что ему хочется получить «Золотой мяч»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, который стал самым успешным футболистом по итогам 2021 года в плане командных достижений, рассказал, верит ли он в собственную победу в голосовании за «Золотой мяч».

«Наверное, я был бы лицемером, если бы ответил, что мне не хотелось бы стать триумфатором. Но, не буду расстраиваться и жаловаться, если приз заберет кто-то другой», - прокомментировал итальянец в разговоре с Mundo Deportivo.

Напомним, что итоги номинации за звание лучшего игрока мира будут подведены уже в конце ноября. Согласно котировкам букмекеров, Жоржиньо не является претендентом на получение самой престижной индивидуальной награды в футболе.