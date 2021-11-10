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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жоржиньо признался, что ему хочется получить «Золотой мяч»

10 Ноября 2021 • 23:22 Комментировать
Лестер
...
Челси
4.35 3.80 1.80
20.11 15:30

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, который стал самым успешным футболистом по итогам 2021 года в плане командных достижений, рассказал, верит ли он в собственную победу в голосовании за «Золотой мяч».

«Наверное, я был бы лицемером, если бы ответил, что мне не хотелось бы стать триумфатором. Но, не буду расстраиваться и жаловаться, если приз заберет кто-то другой», - прокомментировал итальянец в разговоре с Mundo Deportivo.

Напомним, что итоги номинации за звание лучшего игрока мира будут подведены уже в конце ноября. Согласно котировкам букмекеров, Жоржиньо не является претендентом на получение самой престижной индивидуальной награды в футболе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Жоржиньо
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