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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл замену для Рюдигера слухи

18 Ноября 2021 • 14:59 Комментировать
Лестер
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Челси
4.35 3.80 1.80
20.11 15:30

После того, как руководство «Челси» потерпело очередную неудачу в переговорах по новому контракту с защитником Антонио Рюдигером, лондонцы начали искать потенциальную замену немцу, который наверняка покинет команду на правах свободного агента по окончании сезона.

По информации британского издания Mirror, действующий обладатель титула Лиги чемпионов обратил свое внимание на представителя «Лестера» Уэсли Фофана. Более того, «Челси» уже выходил на контакт с агентами футболиста, чтобы обсудить возможную сделку.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 20-летнего француза в 40 миллионов евро. На счету молодого защитника уже 28 матчей в английской Премьер-лиге за полтора сезона в составе «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана
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