Не успев провести и нескольких месяцев на высоком уровне, 17-летний полузащитник «Барселоны» Гави привлек к себе внимание всей футбольной общественности. Молодой талант начал регулярно вызываться во взрослую сборную Испании, а также своей игрой заставил руководство каталонцев задуматься о новом контракте для вундеркинда.

Однако, «сине-гранатовые» могут опоздать с предложением. Испанский гранд испытывает серьезные финансовые проблемы, чем намерен воспользоваться лондонский «Челси». По данным источника The Hard Tackle, англичане уже готовят 50 миллионов евро на трансфер Гави.

Именно эта сумма указана в соглашении футболиста с его нынешним клубом в качестве отступных. То есть, если «Барселона» не успеет продлить с Гави трудовой договор, то зимой будет вынуждена одобрить запрос «Челси».