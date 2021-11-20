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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» разгромно обыграл «Лестер»

20 Ноября 2021 • 17:23 Комментировать (1)
Лестер
0:3
Челси
окончен

12-й тур чемпионата Англии стартовал матчем «Лестер» - «Челси». Лидеры Премьер-лиги не дали слабину и устроили «лисам» разгром со счётом 3:0. Еще к середине первого тайма Антонио Рюдигер и Нголо Канте забили по мячу, а точку поставил Кристиан Пулишич.

«Челси» до шести очков нарастил отрыв от второго места.

Протокол игры  
Лестер 0:3 Челси
    14' Рюдигер Антонио (0:1)
    28' Канте Н'Голо (0:2)
    71' Пулишич Кристиан (0:3)
Шмейхель Каспер   45' Амарти Даниэль   40' Эванс Джонни   45' Сёюнджю Чаглар Олбрайтон Марк Ндиди Уилфред Сумаре Бубакари   75' (Дьюзбери-Холл Кирнан (   75') Кастань Тимоти Лукмен Адемола   46' (Ихеаначо Келечи (   46') Барнс Харви   46' (Мэддисон Джеймс (   46') Варди Джейми
Запасные: Перес Айосе Дака Пэтсон Бертранд Райан Чодури Хамза Вестергор Янник Уорд Дэнни II
Менди Эдуар   65' Чалоба Трево Силва Тьяго Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Канте Н'Голо Жоржиньо II   77' (Лофтус-Чик Рубен (   77') Чилуэлл Бен Маунт Мэйсон   63' (Зиеш Хаким (   63') Хадсон-Одои Каллум Хаверц Кай   62' (Пулишич Кристиан (   62')
Запасные: Вернер Тимо Баркли Росс Аспиликуэта Сесар Алонсо Маркос Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа
20 ноября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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Комментарии (1)
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Ne gustа
20 Ноября 2021 в 17:54
Машина сила, эйненей. Или синя.... Айненей,не важно
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окончен Лестер 0:3 Челси
Идет 9 минута Ньюкасл 0:0 Брентфорд
Идет 9 минута Уотфорд 1:0 Манчестер Юнайтед
Идет 9 минута Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас
Идет 9 минута Астон Вилла 0:0 Брайтон
Идет 9 минута Норвич 1:1 Саутгемптон
Идет 9 минута Вулверхэмптон 0:0 Вест Хэм
20.11  20:30 Ливерпуль ... Арсенал 1.58 4.6 5.4
21.11  17:00 Манчестер Сити ... Эвертон 1.22 6.8 13
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