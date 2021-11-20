«Челси» разгромно обыграл «Лестер»

12-й тур чемпионата Англии стартовал матчем «Лестер» - «Челси». Лидеры Премьер-лиги не дали слабину и устроили «лисам» разгром со счётом 3:0. Еще к середине первого тайма Антонио Рюдигер и Нголо Канте забили по мячу, а точку поставил Кристиан Пулишич.
«Челси» до шести очков нарастил отрыв от второго места.
Протокол игры
|14' Рюдигер Антонио (0:1)
|28' Канте Н'Голо (0:2)
|71' Пулишич Кристиан (0:3)
Шмейхель Каспер • 45'Амарти Даниэль • 40'Эванс Джонни • 45'Сёюнджю Чаглар • Олбрайтон Марк • Ндиди Уилфред • Сумаре Бубакари 75' ( Дьюзбери-Холл Кирнан ( 75') • Кастань Тимоти • Лукмен Адемола 46' ( Ихеаначо Келечи ( 46') • Барнс Харви 46' ( Мэддисон Джеймс ( 46') • Варди Джейми
Запасные: Перес Айосе • Дака Пэтсон • Бертранд Райан • Чодури Хамза • Вестергор Янник • Уорд Дэнни II
Менди Эдуар • 65'Чалоба Трево • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Джеймс Рис II • Канте Н'Голо • Жоржиньо II 77' ( Лофтус-Чик Рубен ( 77') • Чилуэлл Бен • Маунт Мэйсон 63' ( Зиеш Хаким ( 63') • Хадсон-Одои Каллум • Хаверц Кай 62' ( Пулишич Кристиан ( 62')
Запасные: Вернер Тимо • Баркли Росс • Аспиликуэта Сесар • Алонсо Маркос • Кристенсен Андреас • Аррисабалага Кепа
20 ноября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).