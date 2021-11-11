Переговоры между «Челси» и Кристенсеном по новому контракту зашли в тупик

Защитник Андреас Кристенсен и руководство «Челси» обсуждают новый трудовой договор еще с конца августа, но сторонам до сих пор так и не удалось прийти к общему знаменателю. Переговоры приостановились после того, как агент футболиста внес правки в предложенный клубом контракт.

Лондонцы остались недовольны требованиями датчанина, взяв паузу на размышления. Позже боссы команды сообщили Кристенсену, что готовы одобрить его запросы, но только если тот согласится на трехлетний контракт. Ранее же речь шла о соглашении на пять лет, информирует издание Telegraph.

По итогу, дальнейшие дискуссии на некоторое время прекратились. Сам футболист в различных интервью уверяет, что эта ситуация никак не повлияет на его выступления за «Челси».