Вернер вернулся к тренировкам в «Челси»

Пробыв около месяца в лазарете команды, нападающий «Челси» Тимо Вернер вернулся к тренировочным занятиям в основной группе. Немецкий футболист долечил свою травму и готов принять участие в ближайших поединках лондонцев.

Такой информацией на своих страницах поделился британский таблоид The Sun. Отмечается, что Вернер пропустил последние пять поединков действующего лидера турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

Впрочем, пока непонятно, будет ли футболист получать постоянную игровую практику – в связи с травмами всех своих форвардов Томас Тухель практиковал новую схему, которая стала успешной и помогла коллективу добыть необходимые очки во внутреннем первенстве.