Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 183 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Симеоне признал, что в АПЛ вырос уровень футбола

10 Октября 2021 • 16:43 Комментировать
Гранада
...
Атлетико М
6.40 4.05 1.55
17.10 21:00

Энтренадор мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в общении с Висенте Дель Боске затронул тему текущего уровня чемпионата Англии.

«В каждом сезоне мы наблюдаем, что их команды играют всё быстрее. Сейчас в Премьер-лиге действительно наблюдается рост уровня футбола. Теперь он не такой, как прежде, когда там на первый план выходила лишь динамика.

Английские клубы стали уделять много внимания тактической работе, позиционным перемещениям, работе в отборе. И всё это не высокой скорости без остановок», - приводит слова Симеоне El Pais.

Прежде коуч чемпионов Испании рассказал, как отразился на Ла Лиге уход Роналду и Месси.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Апл Диего Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
16:43 · Англия. Премьер-лига
Симеоне признал, что в АПЛ вырос уровень футбола
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готовится арендовать Стерлинга слухи
12:10 · Англия. Премьер-лига
Матип: «Нам не стоит никого бояться»
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поспорит с «Ювентусом» за ван де Бека слухи
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» положил глаз на Кулибали 1 слухи
00:38 · Англия. Чемпионшип
​Эшли после продажи «Ньюкасла» хочет купить другой английский клуб
09 Октября
21:27 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» может потратить более 200 млн евро без нарушения финансового fair play, клуб нацелился на Икарди 5 слухи
20:23 · Россия. Премьер-лига
​Рангник может покинуть «Локомотив» ради новой работы 1 слухи
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Роналду перевёз в Манчестер криокамеру 4
18:22 · Англия. Премьер-лига
​Тухель: «Жоржиньо заслуживает «Золотой мяч»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Совладелица «Ньюкасла»: «Мы будем бороться за игроков мирового класса»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Роналду хочет видеть Кьезу в «Манчестер Юнайтед» 2
15:21 · Англия. Премьер-лига
«Интер» решил расстаться с Санчесом и нашёл ему замену
14:57 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» стал трансферной целью «Реала»
13:29 · Англия. Премьер-лига
Конте отказал «Ньюкаслу»
Все новости
Рекомендуем