Симеоне признал, что в АПЛ вырос уровень футбола

Энтренадор мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в общении с Висенте Дель Боске затронул тему текущего уровня чемпионата Англии.

«В каждом сезоне мы наблюдаем, что их команды играют всё быстрее. Сейчас в Премьер-лиге действительно наблюдается рост уровня футбола. Теперь он не такой, как прежде, когда там на первый план выходила лишь динамика.

Английские клубы стали уделять много внимания тактической работе, позиционным перемещениям, работе в отборе. И всё это не высокой скорости без остановок», - приводит слова Симеоне El Pais.

Прежде коуч чемпионов Испании рассказал, как отразился на Ла Лиге уход Роналду и Месси.