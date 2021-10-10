Симеоне опасается отставки с первого дня работы в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что не может выбросить из головы мысли об увольнении из клуба.

- Требования невероятно высокие. С первого моего дня здесь я думаю, что они [руководители клуба] могут меня вышвырнуть, - заявил Симеоне в интервью Висенте дель Боске для El Pais. - Одним из самых сложных для меня моментов был финал Лиги чемпионов в Милане. Наш второй проигранный финал. Один - на 93-й минуте, а во втором мы подобрались максимально близко к победе, к серии пенальти.

Напомним, что аргентинский тренер принял «матрасников» за неделю до наступления нового 2012 года.