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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне опасается отставки с первого дня работы в «Атлетико»

10 Октября 2021 • 18:07 Комментировать
Гранада
...
Атлетико М
6.40 4.05 1.55
17.10 21:00

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что не может выбросить из головы мысли об увольнении из клуба.

- Требования невероятно высокие. С первого моего дня здесь я думаю, что они [руководители клуба] могут меня вышвырнуть, - заявил Симеоне в интервью Висенте дель Боске для El Pais. - Одним из самых сложных для меня моментов был финал Лиги чемпионов в Милане. Наш второй проигранный финал. Один - на 93-й минуте, а во втором мы подобрались максимально близко к победе, к серии пенальти.

Напомним, что аргентинский тренер принял «матрасников» за неделю до наступления нового 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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