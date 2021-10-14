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Чемпионат Испании. Ла Лига

Маркос Льоренте призывает фанатов «Атлетико» прекратить освистывать Гризманна

14 Октября 2021 • 13:43 Комментировать
Гранада
...
Атлетико М
6.40 4.05 1.55
17.10 21:00

Ведущий полузащитник чемпонов Испании Маркос Льоренте отреагировал на критику в адрес Антуана Гризманна, совершившего обратный переход в стан «кальчонерос» летом.

«Антуан является топовым футболистом, который рано или поздно начнёт демонстрировать былую результативность. Его голы смогут помочь нашей команде. Это спокойный парень, который думает об общем деле.

Меня удивляет свист фанатов в его адрес. Очевидно, что такие явления не помогают ни ему, ни команде в целом. Мы все это слышим», - приводит слова Льоренте Mundo Deportivo.

Отметим, что Гризманн после своего возвращения на «Ванда Метрополитано» отличился всего одним голом в семи поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Маркос Льоренте
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