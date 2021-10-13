​Фелиш: «Я могу играть на уровне Холанна и Мбаппе»

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш весьма амбициозен, судя по его же словам. Португалец заявил, что он способен выйти на уровень самых многообещающих футболистов Европы в ближайшие сезоны.

«Я могу играть на уровне Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе», - приводит слова 21-летнего Фелиша AS со ссылкой на бразильский TNT Sports.

Жоау Фелиш выступает за «Атлетико» с лета 2019 года после перехода из португальской «Бенфики». За два с лишним сезона Фелиш провёл за «матрасников» 81 матч в различных соревнованиях. В них нападающий отметился 19 голами и 9 результативными передачами на партнёров.