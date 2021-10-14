Экс-футболист «Атлетико» покаялся за грехи: «Я решил сосредоточиться на Боге»

Бывший нападающий «Атлетико» и сборной Колумбии Джексон Мартинес кардинальным образом изменил свою жизнь после завершения карьеры.

«В моей жизни было много похоти, я грешил и радовался. Мне это приносило наслаждение, потому что не видел всего с другой точки зрения. Мне казалось такое поведение нормальным, поскольку так делали все остальные.

Ты не способен узреть Бога, пока он не окажется единственным, что у тебя есть. Так я решил сосредоточиться на Боге», - передаёт слова колумбийца AS.

Напомним, что Джексон Мартинес завершил карьеру в прошлом году. Его последним местом работы стал клуб «Портимоненсе».