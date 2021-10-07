Суарес: «У нас с Гризманном хорошие отношения»

Уругвайский форвард «Атлетико» Мадрид Луис Суарес рассказал, как он отреагировал на известия о возвращении Антуана Гризманна на «Ванда Метрополитано».

«Это была неожиданная для меня новость. Не был уверен, что всё может так сложится. Перед матчем против «Вильярреала» мы общались на эту тему. Были мысли, что клуб попытается сделать это.

Мы оба прошли через многое. У нас с Гризманном хорошие отношения», - приводит слова Луиса Суареса издание Marca.

Французский форвард после возвращения в «Атлетико» отличился одним голом в семи проведенных за команду Диего Симеоне поединках.