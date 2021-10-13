Симеоне признался, что мысли о футболе не дают ему покоя

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, как часто в течение дня он думает о футболе.

«Мысли о футболе 24 часа в сутки в моей голове. Я всегда придерживался мнения, что невозможно отключиться и не думать об игре. Я могу пойти в кино, и если фильм не будет достаточно увлекательным, начинаю задаваться вопросом: кого выпустить в следующем матче на поле – Фелиша или Корреа?

Непросто объяснить это окружающим. Бывает, лёжа в постели и готовясь ко сну, я размышляю, какой состав окажется оптимальным», - приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Ранее «эль чоло» признался, что узнавал через Суареса у Месси, не хочет ли аргентинец поиграть в Мадриде.