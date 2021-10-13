Мадридский «Атлетико» уже зимой может усилить свою атакующую линию – «матрасники» заинтересованы в приобретении нападающего «Генка» Пола Онуачу.

Согласно сведениям авторитетного испанского издания Marca, клубы уже практически договорились о трансфере 27-летнего габаритного форварда. Отмечается, что инициатором перехода стал сам главный тренер команды Диего Симеоне, который остался впечатлен физическими данными нигерийца.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают сумму потенциальной сделки в 22 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Онуачу 11 голов в 14 поединках за «Генк» во всех турнирах.