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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» нашёл себе нового форварда в бельгийском чемпионате слухи

13 Октября 2021 • 22:10 Комментировать
Гранада
...
Атлетико М
6.40 4.05 1.55
17.10 21:00

Мадридский «Атлетико» уже зимой может усилить свою атакующую линию – «матрасники» заинтересованы в приобретении нападающего «Генка» Пола Онуачу.

Согласно сведениям авторитетного испанского издания Marca, клубы уже практически договорились о трансфере 27-летнего габаритного форварда. Отмечается, что инициатором перехода стал сам главный тренер команды Диего Симеоне, который остался впечатлен физическими данными нигерийца.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают сумму потенциальной сделки в 22 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Онуачу 11 голов в 14 поединках за «Генк» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Генк Пол Онуачу
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