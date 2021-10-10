Симеоне считает, что уход Месси и Роналду отрицательно сказался на Ла Лиге

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился в беседе с Висенте Дель Боске мнением касаемо отъезда двух главных звёзд мирового футбола из чемпионата Испании.

«Мы все оказались в проигрышном положении после ухода из чемпионата Месси и Роналду. Однако нам сильно повезло, что они много лет выкладывались по максимуму в испанской лиге.

Теперь Ла Лига должна найти способ развиваться дальше без них. Замечаю, что темп в испанском футболе стал существенно ниже», - приводит слова «эль чоло» El Pais.

Напомним, что в прошлом сезоне Ла Лиги «Атлетико» финишировал на первом месте, впервые с 2014 года.