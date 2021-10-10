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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне считает, что уход Месси и Роналду отрицательно сказался на Ла Лиге

10 Октября 2021 • 14:32 Комментировать
Гранада
...
Атлетико М
6.40 4.05 1.55
17.10 21:00

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился в беседе с Висенте Дель Боске мнением касаемо отъезда двух главных звёзд мирового футбола из чемпионата Испании.

«Мы все оказались в проигрышном положении после ухода из чемпионата Месси и Роналду. Однако нам сильно повезло, что они много лет выкладывались по максимуму в испанской лиге.

Теперь Ла Лига должна найти способ развиваться дальше без них. Замечаю, что темп в испанском футболе стал существенно ниже», - приводит слова «эль чоло» El Pais.

Напомним, что в прошлом сезоне Ла Лиги «Атлетико» финишировал на первом месте, впервые с 2014 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси Ла Лига Диего Симеоне
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