Эдегор сравнил атмосферу в «Арсенале» и «Реале»

Летом этого года полузащитник Мартин Эдегор оформил свой полноценный трансфер из мадридского «Реала» в «Арсенал». Игрок поделился, что спровоцировало его к такому решению, а также рассказал, чем атмосфера в новой команде отличается от его предыдущего клуба.

«Я делил места в раздевалке с лучшими из лучших. Хотел когда-то стать одним из них, но это был сложный период в моей карьере. Я многому научился в «Реале». Когда выступаешь на таком высоком уровне, то нелегко найти себе друзей, все заняты работой. В «Арсенале» всё немного по-другому. Я счастлив, что нашёл себя здесь, в этом замечательном коллективе», - прокомментировал Эдегор в эфире TV2.