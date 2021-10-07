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Эдегор сравнил атмосферу в «Арсенале» и «Реале»

07 Октября 2021 • 00:01 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
1.55 4.00 6.50
18.10 22:00

Летом этого года полузащитник Мартин Эдегор оформил свой полноценный трансфер из мадридского «Реала» в «Арсенал». Игрок поделился, что спровоцировало его к такому решению, а также рассказал, чем атмосфера в новой команде отличается от его предыдущего клуба.

«Я делил места в раздевалке с лучшими из лучших. Хотел когда-то стать одним из них, но это был сложный период в моей карьере. Я многому научился в «Реале». Когда выступаешь на таком высоком уровне, то нелегко найти себе друзей, все заняты работой. В «Арсенале» всё немного по-другому. Я счастлив, что нашёл себя здесь, в этом замечательном коллективе», -  прокомментировал Эдегор в эфире TV2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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