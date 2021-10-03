Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир фигурирует в шорт-листе трансферных пожеланий «Арсенала», «Вест Хэма» и «Эвертона».

У французского легионера «вердибланкос» есть возможность получить работу на Туманном Альбионе, о чём информирует Fichajes. По данным источника, три английских клуба предпримут попытки заполучить футболиста центра поля уже в январе. При этом правление «Бетиса» расставаться с 28-летним футболистом не спешит.

В нынешнем сезоне Набиль Фекир провёл за андалузский клуб 9 поединков, отличившись двумя мячами и таким же числом результативных передач.

Ранее экс-футболист «Лиона» рассказал, почему сорвался его трансфер в «Ливерпуль» и кто в этом виноват.