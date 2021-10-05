«Арсенал» хочет подписать Калверт-Льюина

Лондонский «Арсенал» увидел в лице центрфорварда «Эвертона» и сборной Англии Доминика Калверт-Льюина потенциальную замену для Александра Ляказетта.

В СМИ в последнее время активно обсуждается тема будущего французского страйкера «канониров». Известно, что Микель Артета не рассчитывает на 30-летнего футболиста, который уже в 2022 году должен покинуть «Эмирейтс».

И как информирует The Sun, у северолондонцев есть рабочий план, кем заменить Ляказетта. Новичком клуба может стать ударный форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, чья стоимость сейчас равна 45 миллионам евро.

Альтернативой для игрока «ирисок» является нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.