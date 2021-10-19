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Ляказетт забил 200-й гол в карьере

19 Октября 2021 • 09:59 Комментировать
Арсенал
2:2
Кристал Пэлас
окончен

В понедельник, 18 октября, состоялся поединок между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Один из мячей в составе «канониров» забил французский нападающий Александр Ляказетт.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Get French Football News, этот гол стал для 30-летнего бомбардира 200-м в профессиональной карьере. 129 мячей Ляказетт забил в качестве игрока «Лиона», 68 – за «канониров» и три в футболке национальной команды Франции.

Ранее появилась информация, что Александр может сменить команду из-за малого количества игровой практики. Ходят слухи о возможном обмене француза на вингера «Реала» Гарета Бэйла.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Ляказетт
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