Ляказетт забил 200-й гол в карьере

В понедельник, 18 октября, состоялся поединок между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Один из мячей в составе «канониров» забил французский нападающий Александр Ляказетт.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Get French Football News, этот гол стал для 30-летнего бомбардира 200-м в профессиональной карьере. 129 мячей Ляказетт забил в качестве игрока «Лиона», 68 – за «канониров» и три в футболке национальной команды Франции.

Ранее появилась информация, что Александр может сменить команду из-за малого количества игровой практики. Ходят слухи о возможном обмене француза на вингера «Реала» Гарета Бэйла.