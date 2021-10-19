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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» снова лихорадит, «канониры» чудом не проиграли «Кристал Пэлас»

19 Октября 2021 • 00:00 Комментировать
Арсенал
2:2
Кристал Пэлас
окончен

Восьмой тур чемпионата Англии завершился матчем «Арсенал» - «Кристал Пэлас». «Канониры» быстро открыли счёт после уверенной игры Пьера-Эмерика Обамеянга на добивании. Гости же выглядели не менее остро, чем именитый соперник и использовали свои шансы после перерыва, удары Кристиана Бентеке и Одсонна Эдуара позволили им выйти вперед. На последних минутах «Кристал Пэлас» прижался к своим воротам. Сначала Киран Тирни попал в штангу, а на последней компенсированной минуте Александр Ляказетт удачно добавил мяч в сетку - 2:2.

«Арсенал» с 11 очками занимает 12-е место.

Протокол игры  
Арсенал 2:2 Кристал Пэлас
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 8'    
    50' Бентеке Кристиан (1:1)
    73' Эдуар Одсонн (1:2)
(2:2) Ляказетт Александр 90'    
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тирни Киран Парти Томас   81' (Мартинелли Габриэл (   81') Эдегор Мартин   67' (Ляказетт Александр (   67') Пепе Николя Смит-Роу Эмил Сака Букайо   42'   46' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (   46') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Эльнени Мохамед Лено Бернд Холдинг Роб Тавареш Нуну Седрик Соареш Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Андерсен Йоаким Гехи Марк Митчелл Тайрик Миливоевич Лука   67' (Куйяте Шейку (   67') Макартур Джеймс   43' Айю Джордан   71' (Олисе Майкл (   71') Галлахер Конор Эдуар Одсонн   82' (Томкинс Джеймс (   82') Бентеке Кристиан
Запасные: Шлупп Джеффри Хьюз Уилл Батлэнд Джек Келли Мартин Клайн Натаниэль Матета Жан-Филипп
18 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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