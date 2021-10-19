«Арсенал» снова лихорадит, «канониры» чудом не проиграли «Кристал Пэлас»

Восьмой тур чемпионата Англии завершился матчем «Арсенал» - «Кристал Пэлас». «Канониры» быстро открыли счёт после уверенной игры Пьера-Эмерика Обамеянга на добивании. Гости же выглядели не менее остро, чем именитый соперник и использовали свои шансы после перерыва, удары Кристиана Бентеке и Одсонна Эдуара позволили им выйти вперед. На последних минутах «Кристал Пэлас» прижался к своим воротам. Сначала Киран Тирни попал в штангу, а на последней компенсированной минуте Александр Ляказетт удачно добавил мяч в сетку - 2:2.

«Арсенал» с 11 очками занимает 12-е место.