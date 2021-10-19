«Арсенал» снова лихорадит, «канониры» чудом не проиграли «Кристал Пэлас»

Восьмой тур чемпионата Англии завершился матчем «Арсенал» - «Кристал Пэлас». «Канониры» быстро открыли счёт после уверенной игры Пьера-Эмерика Обамеянга на добивании. Гости же выглядели не менее остро, чем именитый соперник и использовали свои шансы после перерыва, удары Кристиана Бентеке и Одсонна Эдуара позволили им выйти вперед. На последних минутах «Кристал Пэлас» прижался к своим воротам. Сначала Киран Тирни попал в штангу, а на последней компенсированной минуте Александр Ляказетт удачно добавил мяч в сетку - 2:2.
«Арсенал» с 11 очками занимает 12-е место.
Протокол игры
|Арсенал
|2:2
|Кристал Пэлас
|(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 8'
|50' Бентеке Кристиан (1:1)
|73' Эдуар Одсонн (1:2)
|(2:2) Ляказетт Александр 90'
Ремсдейл Аарон • Томиясу Такэхиро • Уайт Бен • Габриэль дос Сантос • Тирни Киран • Парти Томас 81' ( Мартинелли Габриэл ( 81') • Эдегор Мартин 67' ( Ляказетт Александр ( 67') • Пепе Николя • Смит-Роу Эмил • Сака Букайо 42' 46' ( Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 46') • Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Эльнени Мохамед • Лено Бернд • Холдинг Роб • Тавареш Нуну • Седрик Соареш • Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Андерсен Йоаким • Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Миливоевич Лука 67' ( Куйяте Шейку ( 67') • Макартур Джеймс • 43'Айю Джордан 71' ( Олисе Майкл ( 71') • Галлахер Конор • Эдуар Одсонн 82' ( Томкинс Джеймс ( 82') • Бентеке Кристиан
Запасные: Шлупп Джеффри • Хьюз Уилл • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Клайн Натаниэль • Матета Жан-Филипп
18 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).