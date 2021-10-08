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Артета - лучший тренер месяца в Премьер-лиге

08 Октября 2021 • 14:23 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
1.55 4.00 6.50
18.10 22:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признан лучшим рулевым в Премьер-лиге по итогам матчей, которые состоялись в сентябре. Болельщики и эксперты поставили 39-летнего испанца выше его бывшего наставника в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Также на звание лучшего тренера претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Грэм Поттер («Брайтон») и Дин Смит («Астон Вилла»).

В сентябре «канониры» были сильнее своих противников в трех поединках, одолев со счетом 1:0 «Норвич» и «Бёрнли», а также выиграв принципиальный матч у «Тоттенхэма» (3:1). Добавим, что на старте сезона лондонцы потерпели три поражения подряд и занимали последнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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