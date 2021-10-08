Артета - лучший тренер месяца в Премьер-лиге

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признан лучшим рулевым в Премьер-лиге по итогам матчей, которые состоялись в сентябре. Болельщики и эксперты поставили 39-летнего испанца выше его бывшего наставника в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Также на звание лучшего тренера претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль»), Грэм Поттер («Брайтон») и Дин Смит («Астон Вилла»).

В сентябре «канониры» были сильнее своих противников в трех поединках, одолев со счетом 1:0 «Норвич» и «Бёрнли», а также выиграв принципиальный матч у «Тоттенхэма» (3:1). Добавим, что на старте сезона лондонцы потерпели три поражения подряд и занимали последнее место в таблице.