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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ляказетт поделился впечатлениями от своего гола, спасшего «Арсенал» от поражения

19 Октября 2021 • 00:33 Комментировать
Арсенал
2:2
Кристал Пэлас
окончен

«Арсенал» было чуть снова не проиграл очередной поединок в рамках английской Премьер-лиги. Нападающий Александр Ляказетт, с которым лондонцы намерены распрощаться в ближайшее время, сравнял счет на пятой компенсированной минуте в игре с «Кристал Пэлас».

Француз на послематчевом флэш-интервью поделился впечатлениями от такой развязки противостояния. «Рад забить свой первый гол в сезоне. Понимаю, что надо приложить усилия, чтобы заслужить доверие тренерского штаба. Мы проявили характер, во многом это стало возможно благодаря нашим болельщикам на трибунах», - сказал форвард в эфире BBC.

Отметим, что Ляказетта активно сватают в другие клубы, а главными претендентами на игрока считаются «Милан», «Реал» и «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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