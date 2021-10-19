Ляказетт поделился впечатлениями от своего гола, спасшего «Арсенал» от поражения

«Арсенал» было чуть снова не проиграл очередной поединок в рамках английской Премьер-лиги. Нападающий Александр Ляказетт, с которым лондонцы намерены распрощаться в ближайшее время, сравнял счет на пятой компенсированной минуте в игре с «Кристал Пэлас».

Француз на послематчевом флэш-интервью поделился впечатлениями от такой развязки противостояния. «Рад забить свой первый гол в сезоне. Понимаю, что надо приложить усилия, чтобы заслужить доверие тренерского штаба. Мы проявили характер, во многом это стало возможно благодаря нашим болельщикам на трибунах», - сказал форвард в эфире BBC.

Отметим, что Ляказетта активно сватают в другие клубы, а главными претендентами на игрока считаются «Милан», «Реал» и «Интер».