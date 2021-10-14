Уилшер не спешит завершать карьеру

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшер поделился своими планами на обозримое будущее.

«Я начал заниматься вопросом получения тренерской лицензии, в «Арсенале» помогают мне с этим. Возможно, смогу посвятить этому будущее, но сейчас я хочу играть. Чувствую в себе силы, я ещё много на что способен», - цитирует Джека Уилшера Sky Sports.

29-летний полузащитник уведомил, что он намерен поддерживать форму с «канонирами» до января в надежде дождаться достойного предложения.

Последним клубом в карьере Уилшера был «Борнмут», ряды которого он покинул летом этого года.