Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 88 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уилшер не спешит завершать карьеру

14 Октября 2021 • 08:06 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
1.65 3.75 5.40
18.10 22:00

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшер поделился своими планами на обозримое будущее.

«Я начал заниматься вопросом получения тренерской лицензии, в «Арсенале» помогают мне с этим. Возможно, смогу посвятить этому будущее, но сейчас я хочу играть. Чувствую в себе силы, я ещё много на что способен», - цитирует Джека Уилшера Sky Sports.

29-летний полузащитник уведомил, что он намерен поддерживать форму с «канонирами» до января в надежде дождаться достойного предложения.

Последним клубом в карьере Уилшера был «Борнмут», ряды которого он покинул летом этого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джек Уилшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
10:33 · Англия. Премьер-лига
Роджерс хочет сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложит 30 млн евро за голландского форварда
08:23 · Англия. Премьер-лига
Погба определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры 1
08:06 · Англия. Премьер-лига
Уилшер не спешит завершать карьеру
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» является фаворитом в борьбе за лидера «Бетиса» слухи
13 Октября
23:46 · Англия. Премьер-лига
Роджерс не хочет менять «Лестер» на «Ньюкасл»
23:40 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд и Жота помогут «Ливерпулю» в игре с «Уотфордом»
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» видит в Морате замену Кейну слухи
23:07 · Англия. Премьер-лига
Закупка продолжается: «Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
Магуайр ещё не покинул лазарет «Манчестер Юнайтед»
22:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Милан» поборются за Лингарда слухи
22:18 · Англия. Премьер-лига
Моуринью попал в шорт-лист новых владельцев «Ньюкасла» слухи
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов отпустить Азара в «Челси» при одном условии слухи
21:28 · Англия. Чемпионшип
Игроку сборной Уэльса Бруксу диагностировано онкозаболевание
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» начал переговоры с представителями Усмана Дембеле слухи
Все новости
Рекомендуем