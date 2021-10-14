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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» является фаворитом в борьбе за лидера «Бетиса» слухи

14 Октября 2021 • 00:48 Комментировать
Алавес
...
Бетис
3.05 3.30 2.40
18.10 20:00

Несмотря на продуктивную трансферную кампанию прошедшим летом, «Арсенал» намерен продолжить работу на рынке и предстоящей зимой. Руководство клуба уверено, что команде необходимо усиление в атакующую линию.

Испанское издание TodoFichajes сообщает, что лондонцы нацелились на 28-летнего плеймейкера «Бетиса» Набиля Фекира. «Канониры» уже однажды пытались оформить переход француза, но пару лет назад трансферу помешала травма игрока.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Фекира в 25 миллионов евро. В текущем сезоне футболист уже записал на свой счет два гола в десяти играх за испанскую команду во всех турнирах.

Помимо «Арсенала» на полузащитника претендуют еще несколько английских коллективов, но самого француза привлекает именно вариант с лондонцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Арсенал Лондон Набиль Фекир
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