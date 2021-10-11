Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ляказетт не видит будущего в «Арсенале» слухи

11 Октября 2021 • 20:20 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
1.55 4.00 6.50
18.10 22:00

Французский форвард «Арсенала» Александр Ляказетт решительно настроен сменить место регулярной клубной прописки.

Сезон 2022/2023 опытный нападающий «канониров» должен встретить уже в новом коллективе. Лондонцы всеми силами пытались уговорить игрока острия атаки остаться на «Эмирейтс» и подписать новый контракт, но футболист непоколебим: Ляказетт не видит будущего в текущем клубе и собирается сменить прописку летом.

Подтверждает нежелание Ляказетта оставаться в команде Микеля Артеты издание Football London.

Нельзя исключать, что «пушкарям» придётся выставить француза на трансфер в январе, чтобы не потерять его бесплатно в межсезонье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Ляказетт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
20:58 · Англия. Премьер-лига
Икарди не намерен переходить в «Ньюкасл»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт не видит будущего в «Арсенале» слухи
19:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - фаворит в борьбе за Усмана Дембеле
18:25 · Англия. Премьер-лига
Жота может досрочно вернуться в «Ливерпуль»
16:56 · Англия. Премьер-лига
Лукаку - о первом отрезке в «Челси»: «Болезненно, но полезно»
16:09 · Англия. Премьер-лига
Суд снова отказался освободить Бенжамена Менди под залог 1
13:20 · Англия. Премьер-лига
Абрамович готов вернуть Азара в «Челси» 3
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» не станет бороться за Влаховича
11:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет сохранить Салаха в «Ливерпуле»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Тухель извинился перед фанатами «Интера» за трансфер Лукаку 2
09:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» собирается арендовать полузащитника «Ливерпуля» 1
10 Октября
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Интер» мог опередить «Манчестер Сити» в борьбе за Жезуса
21:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересовался Усманом Дембеле 2
16:43 · Англия. Премьер-лига
Симеоне признал, что в АПЛ вырос уровень футбола
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готовится арендовать Стерлинга 2 слухи
Все новости
Рекомендуем