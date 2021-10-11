Французский форвард «Арсенала» Александр Ляказетт решительно настроен сменить место регулярной клубной прописки.

Сезон 2022/2023 опытный нападающий «канониров» должен встретить уже в новом коллективе. Лондонцы всеми силами пытались уговорить игрока острия атаки остаться на «Эмирейтс» и подписать новый контракт, но футболист непоколебим: Ляказетт не видит будущего в текущем клубе и собирается сменить прописку летом.

Подтверждает нежелание Ляказетта оставаться в команде Микеля Артеты издание Football London.

Нельзя исключать, что «пушкарям» придётся выставить француза на трансфер в январе, чтобы не потерять его бесплатно в межсезонье.