Артета прокомментировал потерю очков в матче с «Кристал Пэлас»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о поединке против «Кристал Пэлас» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Странный поединок. Мы успешно начали, владели преимуществом и отличились голом. После этого мы перестали доминировать и лишились контроля над игрой. Команда оставляла слишком много свободных зон. После перерыва нам было очень непросто, но хочу отметить характер своих подопечных - они не переставали бороться. Мы имели моменты и в конце концов смогли отыграться», - передает слова испанца BBC Sport.

«Канониры» ушли от поражения в компенсированное время благодаря голу Александра Ляказетта.