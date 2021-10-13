Бельерин не спешит возвращаться в «Арсенал»

Испанский защитник Эктор Бельерин доволен своими выступлениями за «Бетис», где он пребывает на условиях аренды.

26-летний футболист в интервью El Desmarque ответил на вопрос, с какой командой он связывает своё будущее.

«Я пока ничего не знаю. Но я всегда утверждал, что если бы не хотел выступать за «Бетис» в следующем сезоне, то ни за что бы не принял их приглашение.

Мне следует разобраться со многими вещами. Я стремлюсь наслаждаться сезоном и своей игрой. Произойдёт то, что и должно», - сказал испанец.

Напомним, что у Эктора Бельерина на руках действующий контракт с «Арсеналом» до 2023 года.