Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 76 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бельерин не спешит возвращаться в «Арсенал»

13 Октября 2021 • 17:16 Комментировать
Алавес
...
Бетис
3.05 3.30 2.40
18.10 20:00

Испанский защитник Эктор Бельерин доволен своими выступлениями за «Бетис», где он пребывает на условиях аренды.

26-летний футболист в интервью El Desmarque ответил на вопрос, с какой командой он связывает своё будущее.

«Я пока ничего не знаю. Но я всегда утверждал, что если бы не хотел выступать за «Бетис» в следующем сезоне, то ни за что бы не принял их приглашение.

Мне следует разобраться со многими вещами. Я стремлюсь наслаждаться сезоном и своей игрой. Произойдёт то, что и должно», - сказал испанец.

Напомним, что у Эктора Бельерина на руках действующий контракт с «Арсеналом» до 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Арсенал Лондон Эктор Бельерин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
18:34 · Англия. Премьер-лига
​Раньери рассказал, как поощрит игроков в случае успешного матча с «Ливерпулем»
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Фоден станет одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков в мире
17:16 · Англия. Премьер-лига
Бельерин не спешит возвращаться в «Арсенал»
16:32 · Англия. Премьер-лига
Де Врей близок к переезду в Англию слухи
16:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов не верит в уход Рангника в «Ньюкасл»
15:45 · Англия. Премьер-лига
Анри недоволен игрой «Арсенала»: «У команды нет плана Б»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Зюле – цель «Ньюкасла» на трансферном рынке слухи
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Алекс Фергюсон объяснил, почему отказывался принять сборную Англии
13:34 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Ньюкасла» хотят купить ещё два европейских клуба 3
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Сити»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Рангник готов сменить «Локомотив» на «Ньюкасл» 1
12:28 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт решил покинуть «Арсенал» в январе
12:21 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва - лучший игрок «Манчестер Сити» в сентябре
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» запланировал переговоры по трансферу Холанна
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» заинтересовался нападающим «Челси»
Все новости
Рекомендуем