«Эвертон» готов расстаться с Гомешем

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш близок к тому, чтобы сменить клуб, передаёт O Jogo. «Ириски» хотели бы расстаться с игроком до закрытия летнего трансферного окна.

Сообщается, что португалец не входит в планы главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса. Кроме этого в клубе хотят продать футболиста, чтобы получить средства на новые подписания.

Напомним, что Гомеш перешёл в «Эвертон» из «Барселоны» в 2019 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 28 матчей в АПЛ, в которых он отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» предложил «Зениту» подписать Хамеса Родригеса.