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Англия. Премьер-лига

«Эвертон» готов расстаться с Гомешем

10 Августа 2021 • 16:16 Комментировать
Эвертон
...
Саутгемптон
1.95 3.55 3.90
14.08 17:00
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Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш близок к тому, чтобы сменить клуб, передаёт O Jogo. «Ириски» хотели бы расстаться с игроком до закрытия летнего трансферного окна.

Сообщается, что португалец не входит в планы главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса. Кроме этого в клубе хотят продать футболиста, чтобы получить средства на новые подписания.

Напомним, что Гомеш перешёл в «Эвертон» из «Барселоны» в 2019 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 28 матчей в АПЛ, в которых он отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» предложил «Зениту» подписать Хамеса Родригеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Андре Гомеш
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