Эвертон близок к нарушению правил финансового фейр-плей

Английский «Эвертон» тренера Рафаэля Бенитеса близок к тому, чтобы нарушить правила финансового фейр-плей. Об этом сообщил журналист The Athletic Мэтт Вуснэм.

Вуснэм считает, что «Эвертон» пытается приобрести сравнительно недорогих игроков с целью избежать нарушения правил финансового фейр-плей. Однако, в связи со сравнительно небольшими доходами клуба, подписание даже таких недорогих футболистов, как нападающий Демарай Грэй, вратарь Асмир Бегович и полузащитник Андрос Таунсенд, уже заставляет «ирисок» пристальнее следить за балансами – команда приближается к нарушению правил финансового фейр-плей.

Новый сезон «Эвертон» Рафаэля Бенитеса начнет матчем с «Саутгемптоном» в рамках английской Премьер-лиги.