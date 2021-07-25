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Эвертон близок к нарушению правил финансового фейр-плей

25 Июля 2021, 20:17,

Английский «Эвертон» тренера Рафаэля Бенитеса близок к тому, чтобы нарушить правила финансового фейр-плей. Об этом сообщил журналист The Athletic Мэтт Вуснэм.

Вуснэм считает, что «Эвертон» пытается приобрести сравнительно недорогих игроков с целью избежать нарушения правил финансового фейр-плей. Однако, в связи со сравнительно небольшими доходами клуба, подписание даже таких недорогих футболистов, как нападающий Демарай Грэй, вратарь Асмир Бегович и полузащитник Андрос Таунсенд, уже заставляет «ирисок» пристальнее следить за балансами – команда приближается к нарушению правил финансового фейр-плей.

Новый сезон «Эвертон» Рафаэля Бенитеса начнет матчем с «Саутгемптоном» в рамках английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Эвертон, Рафаэль Бенитес, Асмир Бегович, Андрос Таунсенд, Демарай Грэй
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Июля 2021, 21:59

Ну, зато дёшево и качественно усиливаются завсегдатаями АПЛ! Думаю, дебет с кредитом сведут и ответственности избегут.

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