«Саутгемптон» отказался продавать своего лидера в «Астон Виллу»

Руководство «Астон Виллы» выступило с официальным предложением «Саутгемптону» по Джеймсу Уорду-Праусу, но получило отказ. «Святые» не хотят продавать одного из своих лидеров в другой клуб английской Премьер-лиги.

По информации Sky Sports, за полузащитника было предложено 25 миллионов евро. Это уже вторая попытка «Астон Виллы» усилится футболистом сборной Англии.

В прошлом сезоне Джеймс принял участие в 44 матчах во всех турнирах, записав в свой актив девять голов и семь результативных передач. Также ему удалось забить больше всех мячей прямыми ударами со штрафных в прошедшем розыгрыше АПЛ.