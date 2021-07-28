«Эвертон» переподписал соглашение c Коулмэнон

Английский «Эвертон» продлил соглашение c ирландским защитником Шеймусом Коулмэном. Футболист, как и ранее, будет выступать под 23-м номером. Обновлённый контракт c игроком рассчитан до конца июня 2023 года, сообщает официальный твиттер-аккаунт «ирисок».

Коулмэн защищает цвета «Эвертона» c января 2009 года. За это время, 32-летний игрок провел 350 матчей, в которых забил 26 голов, отдал 31 результативную передачу, заработал 34 желтых и 2 красные карточки.

Также Шеймус регулярно защищает цвета своей национальной сборной, в которой провёл 59 матчей и забил один гол.

Свой первый матч в АПЛ «ириски» проведут дома 14 августа, против команды «Саутгемптон».