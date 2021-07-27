Центральный защитник «Интер» Стефан де Врей может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Согласно информации Tuttosport, ливерпульский клуб намерен оформить сделку по приглашению в свои ряды голландского защитника Стефана де Врея. Правда, пока стороны ещё не вступали в переговорный процесс касаемо будущего футболиста.

Как известно, в планы «Интера» входит заработок 80 миллионов евро этим летом, а это означает, что ещё не один игрок покинет состав обладателей Скудетто.

В случае, если «Эвертону» удастся согласовать переход де Врея, место голландца в основе «нерадзури» займёт Алессандро Бастони.

Прежде Рафаэль Бенитес сообщал, что «ириски» ещё не завершили формирование ростера на новый сезон.